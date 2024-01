Crespo | “Milan | uno come Guirassy adatto per gli assist di Leao e Pulisic”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Hernán, ex attaccante delnella stagione 2004-2005, parla delle mosse del mercato dei rossoneri per gennaio. Le dichiarazioni

... superando Hernán. 12 Erling Haaland ha segnato un totale di 12 gol contro il Lipsia , ... Highlights:- Paris 2 - 1 39 Il Manchester City ha segnato in tutte le 39 partite casalinghe della ...Tutto - tranne il teorico incrocio di risultati favorevoli - sembra tramare contro ilatteso stasera alla prova del fuoco di questo rigidissimo inverno rossonero (meno 9 dalla ... gol di) ...Hernan Crespo, ex attaccante del Milan, è convinto che il club rossonero debba acquistare una punta a gennaio: le dichiarazioni Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Hernan Crespo ha parlato così d ...I pareri di Crespo, Evani e Galli sul mercato rossonero: "Pioli ha bisogno di gol. Jovic è stimato dalla squadra. In coppia con Giroud Perché no" ...