Covid | ricoveri in calo Ma ora preoccupare è l’influenza

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si conferma inl’indice dei. La rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso fa registrare un complessivo -16% nell’ultima settimana del 2023. La riduzione riguarda i reparti ordinari: -7% nelle medicine o nei reparti di malattie infettive di“per”, ovvero pazienti con sindromi respiratorie e polmonari. Nel 90% dei casi si tratta di soggetti già affetti da altre patologie. L’ultima rilevazione degli ospedali sentinella aderenti a Fiaso conferma che l’indice deiè inPiù netto ildei pazienti ricoverati “con”: -22,5% tra coloro che sono in ospedale per altre cause ma al momento del ricovero risultano positivi. Questa categoria di pazienti ...

?Nel periodo 21-27 dicembre registrati 70 casi per 100mila abitanti. Rt in diminuzione a 0,76 Cala l' incidenza Covid in Italia : nel periodo 21-27 ... (sbircialanotizia)

Napoli è alle prese con una pesante ondata di accessi in pronto soccorso per le complicanze dovute a influenza e Covid . L’ Unità di Crisi insediata ... (tg24.sky)

Troppi i casi di influenza e Covid per gli ospedali napoletani, costretti a sospendere quasi tutti i ricoveri programmati per «tenere testa ... (open.online)

Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino di Genova, ha dichiarato che la stagione delle influenze ...La stagione influenzale 2023/24 sarà ricordata come una delle peggiori di sempre. Lo afferma Matteo Bassetti, direttore della Clinica di Malattie infettive del Policlinico San Martino ...