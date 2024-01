Covid | l’identikit di JN 1 | ecco la variante che sfugge di più al sistema immunitario

Leggi su periodicodaily

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) – JN.1 diventerà in brevissimo tempo ladominante in tutto il mondo. E' la previsione prospettata da un team di scienziati sulla base della carta d'identità di questo mutante di Sars-CoV-2 in rapida ascesa. In uno studio pubblicato su 'The Lancet Infectious Disease', i ricercatori del Dipartimento di microbiologia e immunologia, Institute