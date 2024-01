Cos’è il mosto selvatico che dà il titolo al film con Keanu Reeves

Leggi su cultweb

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il termine, che dà ilalcon, si riferisce generalmente a un succo non fermentato ottenuto dalla spremitura di frutta, solitamente uva, in cui la fermentazione naturale inizia spontaneamente grazie ai lieviti presenti sulla buccia della frutta. Questo processo può dare vita a vini naturali e spontanei, che riflettono le caratteristiche uniche della zona in cui sono prodotti. Protagonista della trama delè Paul Sutton (interpretato da), reduce dalla guerra, torna a casa desideroso di riabbracciare la moglie Betty, sposata in fretta prima della partenza. Tuttavia, la sua attesa è accolta da un’atmosfera fredda da parte di Betty, che sembra poco entusiasta del suo ritorno. Deciso a ricostruire la sua ...