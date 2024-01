Cosa serve all’Inter nel calciomercato di gennaio

Leggi su ultimouomo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Sono settimane che si parla del valore della rosa dell’Inter in relazione a quello della Juventus. Le due squadre, sembra, si giocheranno lo Scudetto nel girone di ritorno eè il mese in cui chi ambisce alla vittoria finale può provare ad aggiustare quello che non va. Ma come migliorare l’Inter? La rosa dei nerazzurri è stata ottimamente costruita in estate e, anche grazie al lavoro di allenatore e staff, oggi quasi ogni pezzo si incastra alla perfezione nel piano generale. Tolti Sensi e Agoume (impiegati per appena pochi minuti), Inzaghi ha schierato fin qui 22 giocatori nel suo 3-5-2, costruendo praticamente due squadre ben definite, una di titolari e una di ri(ovviamente mischiandole in campo a seconda degli impegni). Ogni ruolo ha almeno due giocatori che possono occuparlo e quindi è difficile parlare di “buchi” nella rosa da ...