Cosa scrivono le autorità Usa sui rischi di IA e fake news in vista del voto

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’intelligenza artificiale generativa “amplificherà iper la cybersicurezza e renderà più facile, più veloce e più economico inondare il Paese di contenuti falsi”. L’avvertimento arriva, dalle pagine di Foreign Affairs, da Jen Easterly, direttrice dell’Agenzia per la sicurezza cibernetica e delle infrastrutture degli Stati Uniti (Cisa), Scott Schwab, segretario di Stato del Kansas, e Cait Conley, consulente per la sicurezza elettorale della Cisa. Dalla registrazione degli elettori al conteggio dei voti, ogni fase del processo elettorale potrebbe essere influenzata, avvertono. Per esempio, l’intelligenza artificiale può automatizzare i cyberattacchi, anche quelli DDoS, lanciare campagne bot e creare aggressioni ad hoc per intimidire gli elettori e i funzionari elettorali. L’articolo cita esplicitamente Cina, Iran e Russia come principali attori che intendono ...