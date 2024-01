Cosa c’è dietro l’appoggio esterno di Meloni ad Ursula von der Leyen Il corsivo di Cangini

Leggi su formiche

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Quel che da mesi si era intuito è da oggi pressoché ufficiale: dopo le Europee di giugno, Giorgiae il suo partito voteranno assieme ai socialisti e ai popolari a favore della rielezione divon deralla presidenza della Commissione europea. Per la leader di FdI è una rivoluzione culturale. Quattro anni fa, Giorgiala mise così: “Fratelli d’Italia è l’unico partito italiano che ha annunciato in modo chiaro il proprio voto contrario alla candidatura divon deralla presidenza della Commissione europea. Non saremo complici di una riedizione dell’era Junker, dell’asse franco-tedesco, dell’Europa imbelle su immigrazione incontrollata e terrorismo, di un’Unione che mira a punire quelle nazioni che non si allineano ai diktat dei burocrati…”. Cos’è ...