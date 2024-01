Coppa Italia | la Roma va ai quarti grazie ad un rigore generoso

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Labatte la Cremonese all’Olimpico negli ottavi diLaha superato gli ottavi di finale dibattendo la Cremonese in rimonta. La squadra di Mourinho era andata sotto nel primo tempoad un bel gol di Tsadjiut al 37?. I lombardi guidati da Stroppa hanno mostrato un buon calcio e avrebbero meritato anche il raddoppio in un paio di occasioni. Il “risultatista” Mou però nella ripresa ha inserito Dybala ed è cambiata la musica per i giallorossi. Dopo un palo e altre azioni pericolose il pareggio è arrivato con Lukaku al 77?. Il gol vittoria e qualificazione è arrivatoad uncalcio diconcesso da Pairetto. Sul dischetto Paulo Dybala calcia in maniera ...

AGI - La Roma supera 2 - 1 in rimonta la Cremonese allo stadio Olimpico nel match valevole per gli ottavi di finale di, grazie alle reti di Romelu Lukaku e Paulo Dybala. Inutile il momentaneo vantaggio dei lombardi firmato da Frank Tsadjout. Ai quarti, la squadra di Mourinho affronterà la Lazio. La ...Ecco tutti gli episodi chiave del match di stasera ditra i giallorossi e lombardi: la moviola di Roma Cremonese Finita Roma Cremonese 2 - 1: terminata con i giallorossi ai Quarti di Finale di. Ecco la moviola della gara. 83 ...Al termine di Roma-Cremonese di Coppa Italia José Mourinho si è presentato in diretta TV davanti alle telecamere Mediaset per cercare ...