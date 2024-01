Coppa Italia | Juventus Salernitana 4-1 | autogol di Bronn e poker bianconero

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La Juve ospita laper gli ottavi di finale di2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve comincia il suo 2024 con il match di, in casa contro laprossimo avversario anche in campionato. I bianconeri cercano il successo che potrebbero portarli ai quarti di finale contro il Frosinone. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MATCH LIVE IN CRONACA DIRETTA

La Juve ospita la Salernitana per gli ottavi di finale di2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all'Allianz ...TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale diall'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la sfida contro il Frosinone, nei quarti, in programma giovedì 11 gennaio alle ...Le Women non riescono a conquistare i quarti di finale, cedendo in casa a Brescia 68-72 al termine di una partita sempre in equilibrio, decisa dalle ...77' Sinistro schiacciato di Vlahovic, blocca Fiorillo 75' SOSTITUZIONE SALERNITANA: entra Borrelli, esce Legowski 75' DOPPIA SOSTITUZIONE JUVE: entrano Vlahovic e Nonge, ...