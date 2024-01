Coppa Italia | Juventus Salernitana 3-1 | rete di Rugani per il terzo goal bianconero

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La Juve ospita laper gli ottavi di finale di2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve comincia il suo 2024 con il match di, in casa contro laprossimo avversario anche in campionato. I bianconeri cercano il successo che potrebbero portarli ai quarti di finale contro il Frosinone. CLICCA QUI PER SEGUIRE IL MATCH LIVE IN CRONACA DIRETTA

TORINO - Juventus e Salernitana si affrontano in gara unica negli ottavi di finale diall'Allianz Stadium: in palio c'è un posto per la sfida contro il Frosinone, nei quarti, in programma giovedì 11 gennaio alle ...La Juve ospita la Salernitana per gli ottavi di finale di2023/24: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live (inviato all'Allianz ...55' DOPPIA SOSTITUZIONE SALERNITANA: entrano Sfait e Simy, escono Botheim e Tchaouna Ancora grande azione di Chiesa, conclusione di Milik respinta da Fiorillo e tap-in vincente ...Lo Stadium è la cornice dell'ottavo di finale di Coppa Italia tra Juventus e Salernitana. Primo tempo molto divertente con gli amaranto che hanno sbloccato la partita dopo due minuto ...