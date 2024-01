Coppa Italia | il tabellone completo | gli accoppiamenti fino alla finale

A Torino con il tennis sembrano averci preso gusto. All’Allianz Stadium va in scena una riproposizione delle ATP Finals in versione Coppa Italia con ... ()

Pubblicato il 4 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – La Juventus travolge la Salernitana per 6-1 oggi, 4 gennaio 2024, nel match valido per gli ottavi di ... (dayitalianews)

, quando il buongiorno si vede dalla sera. L'inizio del 2024 porta con sé i quarti dicontro il Frosinone e soprattutto un'idea di gioco che diventa sempre più bella e concreta. Una goleada di questa portata, in casa bianconera, non si vedeva da anni. La frittata di Gatti ,...Campani avanti dopo un minuto, poi goleada dei padroni di casa La Juventus travolge la Salernitana per 6 - 1 oggi, 4 gennaio 2024, nel match valido per gli ottavi di finale della2023 - 2024 . I bianconeri allenati da Allegri si qualificano per i quarti di finale e giovedì 11 gennaio affronteranno il Frosinone per un posto nella semifinale del torneo. Intanto, ...COPPA ITALIA - Segna Ikwuemesi, poi la rimonta con Miretti, Cambiaso, Rugani, Yildiz e Weah, più un'autorete di Bronn. Ai quarti c'è il Frosinone.Oltre alle vittorie a corto muso, la Juventus ha dimostrato questa sera di poter essere anche devastante con i suoi giovani. La Salernitana è vittima sacrificale anche se grazie a un erroraccio di ...