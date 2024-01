Coppa Italia | ai quarti sarà Lazio-Roma

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 3 gennaio 2024 – Il 2024 calcistico si apre con il botto: aidi finale di, infatti,. La squadra di Mourinho si è infatti aggiudicata il pass questa sera battendo la Cremonese (leggi qui), mentre i biancocelesti hanno superato il Genoa qualche settimana fa: un derby atteso, forse previsto, ma certo non scontato, visto che negli ottavi di finale spesso escono fuori risultati a sorpresa. Ma non è stato questo il caso. E così l’Olimpico può prepararsi anche ad una sfida mozzafiato sugli spalti: una partita a suon di cori e coreografie, che attirano l’occhio non solo dei calciatori, ma di tutti gli appassionati di calcio. Una vera e propria partita nella partita. Il “derby di” è andato in scena più d’una volta ...

ROMA - Servono e a José Mourinho per superare la negli ottavi e guadagnare il pass per i quarti di finale dinel derby contro la Lazio. Serata non semplice per i giallorossi che hanno bisogno dell'ingresso in campo della Joya nella ripresa per riuscire a ribaltare un match che per 77' ha visto ...ROMA - Nessuna sorpresa: il derby ditra Lazio e Roma ci sarà . Dopo il successo ottenuto lo scorso 5 dicembre dai biancocelesti di Sarri contro il Genoa negli ottavi di finale, anche i giallorossi hanno infatti ottenuto il ...ROMA (ITALPRESS) – La Roma supera 2-1 in rimonta la Cremonese allo stadio Olimpico nel match valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, grazie alle reti di Romelu Lukaku e Paulo Dybala.