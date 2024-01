Coppa del mondo sci femminile a Kranjska Gora | il programma e dove vedere le gare in tv

...iniziato il conto alla rovescia per la Frecciarossa Final Eight 2024 dellaItalia di basket , in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 febbraio. Questa edizione prevede la novità...Per quanto riguarda il mercato, il Frosinone non è preoccupatocaso - Huijsen. Il club laziale ... E comunque Huijsen non si muoverà prima dell'eventuale quarto diItalia in programma l'11 ...Sebbene il leader della classifica dell'Ibu Cup, Johan-Olav Botn, sia stato convocato per la Coppa del mondo a Oberhof, è stato sostituito dal compagno di squadra Vebjoern Soerum che si è imposto ...Venerdì 5 gennaio (ore 11.20) si disputerà la sprint maschile di Oberhof, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. In terra tedesca andrà in scena la quarta gara dell'anno in questo ...