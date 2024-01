Contro super batteri scoperta nuova classe di antibiotici

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (Adnkronos Salute) -unadiche potrebbero trattare le infezioni ospedaliere letali, causate daresistenti ai farmaci attualmente disponibili. Il nuovo composto, zosurabalpin, ha funzionato "estremamente bene" in provetta e nei topi, ha sottolin

“Desta perplessità la decisione della Figc di prevedere nel nuovo sistema di Licenze Nazionali 2024-2025 per chiedere l’ammissione a un campionato ... (sportface)

A Riyad il 19 gennaio la Lazio potrà contare su un tifoso d'eccezione sugli spalti. Come racconta oggi Il Messaggero, ad assistere... (calciomercato)

Lo studio, pubblicato su Nature, offre "una speranza certa" per altre infezioni difficili da trattare scoperta una classe di antibiotici che ... (sbircialanotizia)

... causate dabatteri resistenti ai farmaci attualmente disponibili. Il nuovo composto, ... Molti antibiotici conosciuti sono diventati ormai armi spuntatequesto batterio e circa il 40 - 60% ...Amici di Maria De Filippi: le paroleLuca Jurman di Paola di Gesù, produttore di Amici Nel comunicato diffuso anche su tutti gli account social di Amici di Maria De Filippi e Witty Tv, la ...Prima del 2024, ultima del girone d'andata. Dopo il successo convincente contro il Frosinone, la Lazio torna in campo in trasferta sul campo dell'Udinese. Appuntamento domenica 7 gennaio ...C'e' una speranza, in casa Lazio: che i due giocatori piu' rappresentativi della squadra, Luis Alberto e Immobile (infortunatisi a Empoli prima ...