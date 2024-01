Congedo di paternità | opposizioni unite | cosa prevede la nuova proposta di legge

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 4 gennaio 2024) I partiti di opposizione fanno fronte comune in materia didi, con l’obiettivo di cercare di convincere il governo a mettere sullo stesso piano madri e padri dopo la nascita di un figlio. Al momento, infatti, l’ago è sbilanciato verso quello di maternità, più lungo e sostanzioso, mentre ai papà vengono concessi appena 10 giorni che di certo non sono sufficienti per la piena condivisione delle responsabilità famigliari. E dopo la bocciatura da parte del governo dell’iniziativa della segretaria del Partito Democratico Elly Schlein, condivisa dagli altri partiti del centrosinistra, per inserire la norma con un emendamento indi Bilancio, i gruppi di minoranza si preparano a tornare alla carica per ampliare ildidi ...