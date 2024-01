Conferenza stampa Meloni | DIRETTA | Pozzolo sospeso da FdI | è stato irresponsabile Premierato non tocca i poteri del Capo dello Stato

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ha luogo oggi a Montecitorio ladi. Un appuntamento che la premier aveva rimandato per via di problemi di salute, in particolare per degli otoliti. Giorgia, oltre a fare un bilancio di fine anno 2023 che ha visto tra le altre cose lo scoppiare di una nuova guerra in M

Ha luogo oggi a Montecitorio la Conferenza stampa di Meloni . Un appuntamento che la premier aveva rimandato per via di problemi di salute, in ... (ilgiornaleditalia)

Meloni risponde in. Non sono disponibile a fare questa vita assumendomi la responsabilità di altri. Su questo intendo essere rigida. Non discuto se e come Pozzolo "dispone di un porto d'armi pr difesa ...L'annuncio è arrivato dalla premier Giorgia Meloni , durante la tradizionaleannuale. La premier ha spiegato che Pecoraro ha lasciato l'incarico "per ragioni personali". L'incarico ...Alla Camera il confronto con la stampa. Il sindacato dei giornalisti Fnsi diserta in protesta contro il bavaglio, la premier difende la norma: "Non è del governo, ma è equilibrata". Sul Mes dice: ...Rispondendo a una domanda di Fanpage.it in conferenza stampa di fine anno, Giorgia Meloni ha annunciato la sospensione del deputato Emanuele Pozzolo ...