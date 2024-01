Conferenza stampa Meloni | DIRETTA | Mes obsoleto | bocciatura è un' occasione Europee? Non ho deciso se correre

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Avrà luogo oggi a Montecitorio ladi. Laoggi, alle ore 11. Un appuntamento che la premier aveva rimandato per via di problemi di salute, in particolare per degli otoliti. Giorgia, oltre a fare un bilancio di fine anno 2023 che ha visto tra le altre cose lo sc

(Adnkronos) – "Mi scuso perché la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata per due volte per ragioni di salute , mi spiace che anche questo ... (periodicodaily)

"Fra poco assisteremo ad unain cui Meloni proverà a difendere l'indifendibile, dai disastri della manovra economica che taglia pensioni e sanità all'affossamento del salario minimo, dalla riforma costituzionale ...Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rivolta ai giornalisti aprendo ladi fine anno.Roma, 4 gen (Adnkronos) - “L’amministratore delegato della Rai, Roberto Sergio, e il direttore generale, Giampaolo Rossi, sono a conoscenza di quanto deciso dal direttore di RaiNews24, Paolo Petrecca, ..."Francamente non ci vedo un bavaglio ameno che non si dica che la stampa è stata imbavagliata fino al2017. E non ricordo che in passato siano state disertate le conferenze stampa del presidente del Co ...