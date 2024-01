Conferenza di fine anno | Meloni | “nessun intendimento di scappare dalle domande”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) . Protesta dell’Ordine dei Giornalisti In apertura dellastampa di, rimandata per i motivi di salute della, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli, ha detto: «In questa sala ci sono alcuni banchi vuoti: la Fnsi ha inteso disertare per protesta la. Una protesta che nella sostanza condivido. Ci allarma l’approvazione di un emendamento che rischia di far calare il sipario sull’informazione in materia giudiziaria. Chiediamo di ripensare a fondo la riforma della diffamazione in discussione al Senato; una proposta che non disincentiva in maniera seria le liti temerarie e comprime invece il diritto dei cittadini a un’informazione libera. In questi decenni i giornalisti non hesitato a rischiare la vita e talvolta a perderla per ...

E' iniziata alle 11 lastampa dianno della presidente del Consiglio Giorgia Meloni , rimandata due volte per motivi di salute. 'Mi devo scusare per aver rinviato due volte per ragioni di salute, mi spiace ...Dopo i rinvii a causa di problemi di salute, si tiene giovedì 4 gennaio lastampa dianno di Giorgia Meloni . Ad aprirla il presidente dell'Ordine dei Giornalisti, Carlo Bartoli. 'Questo governo si è mosso in maniera efficace nel sostegno all'editoria, in ...Strumento e' obsoleto. No relazione con tema Patto stabilita' (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 4 gen - "Il governo nella ratifica del Mes si e' rimesso all'Aula ed e' stata bocciata la ratifica ...“Sarà un anno complesso per tutti, non mi aspetto sconti ma rispetto”. Parla così Giorgia Meloni alla conferenza stampa di inizio anno e non di fine, come da tradizione, a a causa di rinvii per ...