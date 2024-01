Concorso docenti | quanto valgono le certificazioni linguistiche?

Un passaggio fondamentale è stato la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2023 del DPCM 4 agosto 2023, che delinea i vari Percorsi ... (247.libero)

Concorso docenti 2023 - per la valutazione titoli non vale il superamento di un concorso straordinario [VIDEO]

Pochi giorni ancora per inviare la domanda per partecipare al concorso docenti 2023 per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria. Oltre alle ... (orizzontescuola)