Concorsi docenti 2024 | dopo l’estate un’altra procedura I requisiti necessari VIDEO

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Fino al 9 gennaio ci sarà tempo per presentare domanda per partecipare al concorso2023.l'estate delè prevista tuttavia un altro concorso per attuare le misure previste dal Pnrr. L'articolo. I

Scuola , al via i concorsi Pnrr per l’assunzione di oltre 30mila docenti : ecco il doppio bando . Al via i concorsi , con le nuove modalità previste dal ... (feedpress.me)

La norma è presente anche nei bandi deiscuola, il DDG n. 2575 /2023 per la secondaria e ... come avvenuto invece per la riserva dei posti del 30% percon tre anni di servizio o ...Al via iscuola 2023 con le nuove modalità previste dal PNRR, per l'assunzione in ruolo di oltre 30milanelle scuole di ogni ordine e grado. La preparazione alle prove non può più essere ...Gino Iacono fece lezione dal letto dell’ospedale durante la pandemia. Nominato Cavaliere al merito, denuncia la sua storia al presidente della Repubblica: “Un ...Ha scritto una lettera al presidente Mattarella, che nel 2020 lo aveva nominato Cavaliere al Merito della Repubblica italiana perchè, in pandemia, aveva continuato ad insegnare in dad nonostante la gr ...