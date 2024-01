Concetta Russo uccisa a Capodanno | oggi i funerali ad Afragola

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si terrannopomeriggio addi, la donna di 55 annila notte dida un proiettile esploso accidentalmente in casa durante i festeggiamenti. La cerimonia funebre si terrà presso la chiesa di San Marco dell’Olmo vecchio, alle L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Era convinto che la pistola fosse scarica Gaetano Santaniello, arrestato per la morte di sua zia Concetta Russo , morta la mattina di Capodanno ... (open.online)

Il sindaco di Afragola Antonio Pannone in segno di lutto per la tragica scomparsa di Concetta Russo, colpita nella notte di Capodanno da un ... (teleclubitalia)

Senza alterare il testo inserisci parole chiave in neretto e titoli h2 «Pensavo che la pistola fosse scarica" : In lacrime ha confessato di essere ... (feedpress.me)

... il 45enne dalla cui pistola è partito, la sera della vigilia di Capodanno, poco dopo mezzanotte, il colpo di pistola calibro 380 che ha centrato e ucciso la zia 55enne, ha ribadito, ...Droga. C'erano delle dosi di cocaina insieme alla pistola, nascosta nel cimitero di Afragola, dalla quale è partito il colpo che la notte di San Silvestro ha ferito mortalmente, la 55enne morta poi al Cardarelli. La donna stava festeggiando il Capodanno con dei familiari quando suo nipote, il 45enne Gaetano Santaniello, ha fatto partire un proiettile dall'arma.C’erano anche delle dosi di cocaina nella busta di plastica dove i carabinieri hanno trovato la pistola dalla quale è partito il colpo che ha ferito mortalmente Concetta Russo, la 55enne raggiunta all ...La comunità di Afragola piange Concetta Russo, ricordata per la sua gentilezza, generosità e bontà d'animo. Il Comune ha deciso di annullare tutti gli eventi in segno di lutto. Il marito, muratore, ha ...