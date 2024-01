Completati i lavori nella ex stazione di via Bianzana | diverrà una ciclofficina

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Bergamo. Sono ormaiper riaccendere la vecchiadi via, da tempo dismessa e che si trova lungo la linea Teb verso la Val Seriana: mancano infatti gli interventi di asfaltatura intorno alla struttura per decretare la fine di un intervento voluto fortemente dalla Giunta del Comune di Bergamo nei mesi scorsi. Laera stata inizialmente dichiarata “in vendita” dal Comune di Bergamo, per via del fatto che mancava una funzione pubblica da insediare negli spazi della piccola vecchia stazioncina, che sorge a pochi passi dall’area Chorus Life da via Corridoni. L’Amministrazione ha poi ricevuto e accolto la proposta dell’Associazione Fiab Pedalopolis di Bergamo per ristrutturarla e portarla a nuova vita. L’edificio di via, infatti, diventerà ...