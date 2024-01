Commesse Anas | Salvini | “Non so nulla | ora basta | da oggi partono le querele”

Leggi su firenzepost

(Di giovedì 4 gennaio 2024) "Essere coinvolto a sproposito - dice il ministro - in vicende di cui non sonon è più tollerabile. Dacominciano a partire, da parte mia e della mia compagna Francesca Verdini come me coinvolta senza motivo in diversi articoli, con l'impegno a devolvere in beneficenza tutto quello che i calunniatori dovranno risarcire" L'articolo proviene da Firenze Post.