Colpo di Scena Al Grande Fratello | Beatrice Luzzi Pronta a Tornare!

(Di giovedì 4 gennaio 2024)potrebbe regalarci l’ennesimodi. L’attrice, uscita qualche ora fa dala causa della morte del padre, potrebbe infatti rientrare in gioco. Nulla è ancora detto ma, nell’ultima diretta di Mattino 5, si è parlato di un addio temporaneo e non definitivo dell’attrice. Quindi c’è ancora speranza di rivederla tra le mura della casa di Cinecittà non appena avrà superato il lutto. Ecco tutti gli aggiornamenti!torna al? Come sappiamoha da poco abbandonato la casa dela seguito della morte del padre Paolo. La notizia ha scosso tutti quanti e i fan dell’attrice si stanno ...

Undiincredibile che ha portato la donna che si è sentita quasi 'fregata' da questa decisione, a rivolgersi al tribunale per cercare di avere la parte che, secondo lei, le spettava. 'Un ...Brutte notizie per Zuleyha, che non riesce proprio a trovare pace e si troverà ancora una volta a doversi confrontare con un grossodi, questa volta inerente a Hakan. Questo è quanto accadrà nelle prossime puntate di Terra Amara. Hakan di Terra Amara - Spetteguless.it Niente da fare per Zuleyha, che non sembra proprio ...Milan, per la serie che le sorprese nel mercato sono sempre dietro l'angolo, arriva una notizia in redazione in merito all'attaccante guineano ...Lazar Samardzic al Napoli: nonostante le distanze tra la richiesta del papà procuratore e l'offerta di Aurelio De Laurentiis, calciomercato ...