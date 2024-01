Collezione Peggy Guggenheim | nel 2023 oltre 378mila visitatori

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Milano, 4 gen. (askanews) – Ildelladi Venezia si è chiuso con378.000 presenze durante i 315 giorni di attività, con una media giornaliera di 1.200 ospiti, risultato che è pressoché in pari con il 2022. A questa cifra vanno aggiunte5mila persone che hanno visitato lain occasione di inaugurazioni, eventi istituzionali, corporate e privati, e10mila partecipanti a Public Programs, Kids Day, programmi di accessibilità, visite legate al progetto A scuola di. “Siamo assolutamente soddisfatti dei risultati ottenuti in questoche si è appena concluso – ha commentato la direttrice del museo veneziano Karole P. B. Vail -. In un anno che ha ...

Milano, 4 gen. Il 2023 dellaGuggenheim di Venezia si e' chiuso con oltre 378.000 presenze durante i 315 giorni di attivita', con una media giornaliera di 1.200 ospiti, risultato che e' pressoche' in pari con il ...Il 2023 si chiude con un ottimo risultato per laGuggenheim di Venezia, che registra oltre 378.000 presenze durante i 315 giorni di attività, con una media giornaliera di 1.200 ospiti, pressoché alla pari con il 2022. A questa cifra,...Prosegue fino a marzo la mostra dedicata a Marcel Duchamp, in attesa dell’apertura della grande retrospettiva che vedrà protagonista Jean Cocteau ...La Collezione Peggy Guggenheim chiude il 2023 con oltre 378.000 presenze. Prosegue fino a marzo la mostra dedicata a Marcel Duchamp, in attesa ...