Coldiretti | un italiano su tre a dieta dopo le feste

Cosa mangiare per disintossicare l'organismo Per aiutare le buone intenzioni laha stilato una lista dei prodotti le cui proprietà terapeutiche e nutrizionali sono utili per ...Con l'inizio del nuovo anno, dunque, la perdita di peso diventa dunque un obiettivo prioritario per oltre unsu tre (36%) che secondo/Ixè si metterà a dieta per recuperare la ...A partire dalla vigilia dalle tavole degli italiani sono spariti circa 70 milioni di chili tra pandori e panettoni ...Record storico per l’export alimentare Made in Italy in tutto il mondo, in occasione delle festività, spinto da vini, spumanti, grappe, liquori, panettoni, formaggi, salumi e caviale, per complessivi ...