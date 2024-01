Clima | in arrivo pioggia e neve

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Coldiretti segnala che l’annunciato diha preservato l’Italia dalla siccità, mitigando gli effetti del caldo anomalo dell’inizio dell’inverno. Questo periodo insolito ha portato ai primi segnali di stress idrico, accentuati dalla mancanza diin diverse aree dell’arco alpino e lungo gran parte della dorsale appenninica, suscitando preoccupazioni nelle zone rurali. Il campanello d’allarme è suonato in concomitanza con l’annuncio di una perturbazione che, con l’Epifania, porterà precipitazioni intense,e un brusco calo delle temperature. La situazione varia lungo la Penisola, dal Piemonte alla Sicilia. Nelle Alpi torinesi, manca l’80% dellanecessaria per garantire le riserve idriche per le coltivazioni, mentre in Sicilia le precipitazioni sono state ...

Piogge e acquazzoni inanche al Centro, specie sul versante tirrenico, mentre al Sud il ...più freddo dunque con possibilità entro metà settimana anche di neve a bassa quota sulle regioni ...La Coldiretti sottolinea l'importanza dell'della neve in questa stagione per l'agricoltura, citando il vecchio detto contadino 'sotto la neve il pane', poiché insieme alla pioggia fornisce ...Gli ultimi giorni di festa non porteranno un bel tempo, scopriamo insieme che cosa sta per accadere e dove. Ecco le previsioni meteo.L'inverno si abbatte sull'Italia, le previsioni meteo per l'Epifania ci dicono che sono in arrivo pioggia e neve, ecco dove.