Claudio Simonetti | tre concerti in Italia per il Maestro delle colonne sonore

Leggi su lopinionista

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA – Trea gennaio, con tappe a Firenze, Bologna e Roma, per il poliedrico musicista, compositore e direttore d’orchestra. Un artista che non ha bisogno di presentazioni. Nel corso della sua carriera ha compostodi pellicolene e internazionali, tra cui i film di Dario Argento “Profondo Rosso”, “Suspiria”, “Phenomena”, “Opera”, “Non ho sonno”, “Il cartaio”, “La terza madre”, “Tenebre”, “Dracula 3D”, nonché “Dawn of the dead/Zombi” e “Wampyr” di George A. Romero. E ha scrittoper film di Ruggero Deodato, Sergio Martino, Lucio Fulci, Lamberto Bava, Castellano & Pipolo e Salvatore Samperi. Da poco rientrato indopo un lungo tour americano (con ...