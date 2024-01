Classifica generale Tour de Ski 2024 | Federico Pellegrino scivola all’ottavo posto

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ilde Ski, valido per la Coppa del Mondo 2023-di sci di fondo, che si concluderà domenica 7 gennaio, vedere dalla terza all’ottava posizione nella quinta delle 7 tappe in calendario, la 22 km pursuit tc andata in scena a Davos, in Svizzera. Domani l’azzurro godrà di un giorno di riposo per il trasferimento in Val di Fiemme, dove si disputeranno la 15 km mass start tc di sabato 6 e la 10 km mass start final climb tl di domenica 7, che decreterà il vincitore delde SkiCoppa del Mondo sci di fondo 2023-: Amundsen scappa via,14°...