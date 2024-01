Class of ‘09 | la recensione | quando l’FBI incontra l’Intelligenza Artificiale

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ladiof '09, la miniserie FX/HULU con protagonisti Bryan Tyree Henry e Kate Mara in streaming su Disney+, che mostra l'evoluzione delle indagini negli Stati Uniti da parte dell'FBI, immaginando un futuro à là Black Mirror, senza però riuscirci appieno. L'Intelligenza(o A.I. come la chiamano gli anglosassoni) affascina l'audiovisivo sin dai tempi di Stanley Kubrick e 2001: Odissea nello Spazio, e dopo con Il mondo dei robot di Michael Crichton e il cult intitolato proprio A.I. - Intelligenzadi Steven Spielberg da un progetto dello stesso Kubrick. Non c'è da stupirsi quindi che si sia continuato ad esplorare questa fascinazione e allo stesso tempo inquietudine per qualcosa che potrebbe sostituirci o, peggio, controllarci un giorno non troppo lontano. Lo ha fatto anche la ...