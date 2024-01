Clamorosa gaffe della “Stampa” su Giambruno “Ecco cosa disse in quel ristorante…” Ma il locale era chiuso

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’aneddoto sulla cena affollata e rumorosa, con tanto di confidenze tra i commensali, tra cui un ciarliero e agguerrito Andrea, poteva anche essere vero, se il luogo dove si sarebbe consumato il fatto raccontatogiorno fosse stato aperto e nonper riposo settimanale, come ben scritto sul sito. “Dagli antipasticasa composti da insalatine gustose, ai primitradizione romana, per passare per i secondi di carne eccezionali e finire con i dolci fatti in casa, l’Osteria del Sostegno è un angolo di paradiso enogastronomico nel centro di Roma…”, si presenta il ristorante tipicoCapitale. Che come tutti i Grandi, il Signore compreso, riposa anch’esso, addirittura per due giorni, la domenica e il lunedì. Piccolo particolare che ha indotto l’avvocato ...