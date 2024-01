Cinque centesimi rare | attenzione a questa con il Colosseo | vale tantissimo

Situazione simile anche a Rimini , città in cui la tassa passa da 70a 1,5 euro per le ... 4 euro (da 3 euro) per i quattro stelle e 5 euro (da 4 euro) per istelle (0,2%). Aumenti ...In virtù dello stesso incremento (2,3% con arrotondamento ai 10) si sale a una richiesta di 13.10 euro per percorrere in automobile il tratto A6 Torino - Savona dell'Autostrada dei Fiori (...Il 10 gennaio terminano le tutele per il metano e lo sconto sull'Iva che risalirà al 22%. Assoutenti prevede +250 euro annui a famiglia ...I dati riguardano i clienti che non hanno ancora scelto il mercato libero. Il calo è determinato interamente dalla diminuzione della spesa per l'acquisto del gas naturale La bolletta del gas di dicemb ...