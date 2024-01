Cinquantacinque modi per dire Chanel

Leggi su panorama

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Mentre il Victoria & Albert di Londra celebra, con una mostra monografica, il talento di Coco, l’autrice Emma Baxter-Wright - celebre per i suoi Little Book of dedicati ad alcune delle figure più rilevanti nel panorama moda - si è cimentata nell’ambizioso progetto di riassumere il personaggio di Mademoiselle e la sua incredibile eredità storica e sociale attraverso 55 oggetti. Innovazioni tra cui moda, profumi, gioielli e accessori, ma anche i luoghi e le persone che l'hanno ispirata. Una delle più famose couturière parigine, Cocoha contribuito a creare una nuova immagine di donna, di cui lei stessa è esempio principe. Liberatrice del corpo femminile, «angelo liberatore dello stile del XIX secolo», Mademoiselle riuscì a divenire una delle donne di maggior successo al mondo, nonostante le sue umili origini e una vita plasmata da ...