Cina | Xinjiang | agenti di polizia aiutano a liberare auto dalla neve

Laè ancora una volta il più grande carceriere di giornalisti al mondo, con 121 professionisti dei media rinchiusi, di cui 12 a Hong Kong e 42 nello, cioè una regione autonoma dove il ...Per chi non lo sapesse, Lop Nur è un lago di sale situato nella regione autonoma uigura dello, in, dove circa 60 anni fa Pechino fece esplodere la sua prima bomba nucleare. Proprio qui, oggi, il gigante asiatico starebbe costruendo tunnel e strutture in preparazione di nuovi, ...Urumqi, 04 gen - (Xinhua) - Urumqi, capoluogo della Regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang Uygur, ha accolto un record di 100 milioni di ...Urumqi, 03 gen - (Xinhua) - Le strutture di ricarica per i veicoli a nuova energia (NEV) nelle aree di servizio autostradali della Regione autonoma ...