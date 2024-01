Cina | vacanze Capodanno | Harbin “citta’ di ghiaccio” vede aumento turismo

...odia il capodanno" neanche a pagarlo oro ed è invece è un tutto un discettare dalle proprie... trova il tempo di minacciare Taiwan, ripetendo che la missione che attende laè quella della ......28 ora locale di ieri, quando molte persone erano in casa per ledi Capodanno . La scossa è ... Lo stesso allarme è stato esteso anche alla Russia, alla Corea del Sud e alla. I canali ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Pechino, 03 gen - (Xinhua) - La Cina ha registrato una forte espansione del mercato dei consumi durante le vacanze di Capodanno, caratterizzato da vivaci ...