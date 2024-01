Cina | studioso indonesiano | “Per me il Paese ha un futuro luminoso”

- - > A colloquio con Giorgio Cuscito, consigliere redazionale, docente e analista di Limes ,di geopolitica dellae dell'Indo - Pacifico, e autore di Xi Jinping. Come lasogna di tornare impero (Piemme, 2023). Perché il marchio cinese non riesce ad avere un afflato ...Si è poi concluso quest'anno il ciclo di mostre bimestrali "Il laboratorio dello", cinque ... Three Millennia on the Nile", mentre a Zhengzhou in, dal 3 marzo al 3 giugno 2023, si è tenuta ...Francesco Jori individua i tratti contemporanei del grande veneziano di cui ricorrono i 700 anni dalla morte. «La vita è viaggio», tra diplomazia e tolleranza ...Non aveva ancora 70 anni Marco Polo, nel gennaio del 1324 quando (presumibilmente tra l’8 e il 9) esalò l’ultimo respiro, a Venezia nella sua casa a San Giovanni Crisostomo, lasciando una cospicua ...