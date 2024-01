Cina | scoperti nuovi siti archeologici nello Zhejiang

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Ningbo, 04 gen – (Xinhua) – Sono stati rinvenuti duenella citta’ di Ningbo, nella provincia orientale cinese dello, offrendo importanti indizi per lo studio della vita sociale durante il periodo delle Sei Dinastie (222-589) e della cultura Liangzhu, ha dichiarato martedi’ l’Istituto municipale per la gestione dei beni culturali e dei reperti. Gli scavi, durati da marzo a maggio dello scorso anno, hanno portato alla luce duedi reperti, quello di Shuqiao e quello di Panjiada, nel distretto di Haishu della citta’. Durante gli scavi sono stati trovati circa 450 reperti culturali. Gli oggetti rinvenuti comprendono prodotti in porcellana, ceramica, gres, legno e metallo. Un numero considerevole di manufatti simili e’ stato trovato nel sito di reperti di Shuqiao, il che suggerisce ...

... che governava ladal 1600 a. C. al 1045 a. C. Addirittura, secondo gli studiosi, uno dei ... Le strisce facevano parte di oltre 600 manufattinel sito dell'antico distretto di Wulong all'...Codici malware cinesi dormienti, sottolinea, sono già statinella rete elettrica ... Il 42% ha identificato almeno un attacco originario della. Lo studio MERICS rileva che molti degli ...Ningbo, 04 gen - (Xinhua) - Sono stati rinvenuti due siti archeologici nella citta' di Ningbo, nella provincia orientale cinese dello Zhejiang, offrendo ...Scopriamo come i panda usano gli alberi, lo fanno in un modo molto particolare che vale la pena conoscere grazie agli studi degli esperti ...