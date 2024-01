Cina | panda giganti a Chongqing 1

Pechino, 05 dic – (Xinhua) – Qi Zai, l’ unico panda marrone in cattivita’ al mondo , non ne ha mai abbastanza del sole , in una base di allevamento ... (romadailynews)

Chengdu, 28 dic – (Xinhua) – Xiao Qi Ji, un panda gigante nato negli Stati Uniti e tor nato in Cina il mese scorso, ha incontra to il pubblico per la ... (romadailynews)

... da due esemplari che erano arrivati in Russia nel 2019 per commemorare il 70° anniversario delle relazioni diplomatiche con la. Un sondaggio per il nome Ora la piccolagigante, la primo ......Il Coccodrillo Come Fa " e " Le Tagliatelle Di Nonna Pina " ai successi più recenti come " Il... Ancora una volta, il Piccolo Coro "Mariele Ventre", dell'Antoniano di Bologna , porta, in, tre ...Un totale di 4 panda giganti, Qing Hua, Qing Lu, Qiao Yue e Ai Lian, sono stati trasferiti dal Centro di ricerca e conservazione per panda giganti della Cina al parco di Locajoy. I panda incontreranno ...Shanghai, 04 gen - (Xinhua) - L'impianto di Tesla a Shanghai, la prima gigafactory della casa automobilistica statunitense al di fuori degli Stati Uniti, ...