Cina | Fujian | Xiamen ospita Marathon Expo 2

(Di giovedì 4 gennaio 2024), 04 gen – (Xinhua) – Visitatori osservano l’abbigliamento sportivo alla quinta edizione della China, nella provincia sud-orientale cinese del, oggi 4 gennaio 2024. La fiera di tre giorni, che costituisce anche un’esposizione dell’industria della corsa su strada della provincia delper il 2024, ha preso il via oggi nella citta’ costiera di. Su una superficie di 26.000 metri quadrati, la fiera ha attirato circa 130 espositori. (Xin) Agenzia Xinhua

Quanzhou, 19 nov – (Xinhua) – uccelli in volo nella zona umida dell’estuario della baia di Quanzhou nella provincia cinese ... (romadailynews)

Quanzhou , 12 dic – (Xinhua) – La burattinaia iraniana Fahimeh Barotchi (prima a sinistra) prova un burattino tradizionale cinese in ... (romadailynews)

Laha rilasciato nuove immagini ufficiali della sua terza portaerei, la, apparentemente prossima al completamento e pronta ad effettuare le prime prove in mare. La nave in questione, oltre ...Un binomio strettissimo all'insegna del grande business anche tra l'Occidente e la. Pecunia ... multinazionale fondata nel 2003 infinora nota per essersi aggiudicata la fornitura delle ...Kapal Induk Cina 'Fujian' ini menjadi yang tercanggih, dengan jalur peluncuran di deknya yang dilengkapi sistem elektromagnetik ...Kapal Induk China ini menjadi yang tercanggih, dengan jalur peluncuran di deknya dilengkapi sistem elektromagnetik yang bisa melontarkan berbagai macam jet.