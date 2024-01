Cina | Fujian | turisti tra i fiori di susini verdi 1

Quanzhou , 12 dic – (Xinhua) – La burattinaia iraniana Fahimeh Barotchi (prima a sinistra) prova un burattino tradizionale cinese in ... (romadailynews)

Laha rilasciato nuove immagini ufficiali della sua terza portaerei, la, apparentemente prossima al completamento e pronta ad effettuare le prime prove in mare. La nave in questione, oltre ...Un binomio strettissimo all'insegna del grande business anche tra l'Occidente e la. Pecunia ... multinazionale fondata nel 2003 infinora nota per essersi aggiudicata la fornitura delle ...Kapal Induk Cina 'Fujian' ini menjadi yang tercanggih, dengan jalur peluncuran di deknya yang dilengkapi sistem elektromagnetik ...Kapal Induk China ini menjadi yang tercanggih, dengan jalur peluncuran di deknya dilengkapi sistem elektromagnetik yang bisa melontarkan berbagai macam jet.