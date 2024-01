Cina | festival Vasaloppet riunisce appassionati di sci a Changchun

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pechino, 04 gen – (Xinhua) – La cerimonia di apertura della 22ma edizione del ChinaJingyuetanInternational Skiingsi e’ tenuta oggi 4 gennaio presso il Jingyuetan National Forest Park. Oltre 700 atleti provenienti da, Stati Uniti, Svezia, Finlandia, Giappone e da altri Paesi e regioni si sono uniti per vivere la sfida unica dello sci di fondo. Ile’ nato in Svezia ed e’ uno dei piu’ grandi eventi di sci di fondo del mondo. Nel 2003, la prima edizione cinese ha preso il via a. Dopo Mora, Hokkaido e Minnesota,e’ diventata la quarta sede mondiale del. Agenzia Xinhua