Cina | 2023 e’ anno piu’ caldo mai registrato nel Paese

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Pechino, 04 gen – (Xinhua) – La temperatura media innele’ stata laalta dal 1961,in cui ilha iniziato a compilare registri meteorologici completi, secondo il Centro nazionale per il clima. La lettura media nazionale delsi e’ attestata a 10,7 gradi Celsius, 0,8 gradi Celsius inrispetto agli anni regolari, superando il precedente record del 2021, pari a 10,5 gradi Celsius. Un totale di 13 suddivisioni a livello provinciale htemperature record, tra cui Shandong, Liaoning, Xinjiang, Guizhou, Yunnan, Tianjin, Hunan, Hebei, Sichuan, Henan, Pechino, Mongolia Interna e Guangxi. Le precipitazioni medie in tutto ilsi sono ridotte del ...

