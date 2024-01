CIES – I giocatori più preziosi al mondo | Kvara primo per la Serie A ed Osimhen …

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il, osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato la propria classifica a proposito delle valutazioni più alte in giro per il. Il più “prezioso” dellaA è l’attaccante del Napoli Khvichatskhelia, che si posiziona al 21esimo posto. 36esimo il bomber azzurro Victor. Di seguito la Top Ten dele gli “italiani presenti nella classifica.– VALORE, LA TOP 10 DEL1. Jude Bellingham (Real Madrid) 267,5 milioni di euro2. Erling Haaland (Man City) 251,23. Vinicius Junior (Real Madrid) 250,34. Rodrygo Goes (Real Madrid) 247,95. Bukayo Saka (Arsenal) 2236. Phil Foden (Man City) 195,87. Gavi (Barcellona) 175,48. Julian Alvarez (Man City) 164,79. Jamal Musiala (Bayern) 152,410. Martin ...

Il, l'osservatore internazionale sul calcio, ha pubblicato la classifica top - 100 inerente le valutazioni stimate deia livello mondiale, parametro che non va a stabilire il calciatore ...Ilha stilato una classifica con i 100più preziosi al mondo: in vetta c'è Jude Bellingham con un valore stimato di 267,5 milioni di euro. In 39 superano la quotazione di 100 milioni: tra ...Il CIES, osservatorio internazionale sul calcio, ha stilato la propria classifica a proposito delle valutazioni più alte in giro per il mondo."Allegri dimostrando di essere un cavallo di razza, e conosce bene i cavalli che allena. Sa conoscere i giocatori, le loro caratteristiche, svilupparle" le parole dell'ex ...