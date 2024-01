Ci vediamo da due anni | ma lui dice che non siamo una coppia

Leggi su dilei

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Da duemi vedo con un uomo in modo regolare e costante, ma luiche il nostro è un “vedersi” perché l’amore non esiste. Condividiamo molto e mi ha aiutata spesso nei momenti di difficoltà. Quando gli dico che allora il nostro rapporto è un rapporto fraterno o un’amicizia speciale, luiche tra fratelli o amici non si dorme assieme. Fa sempre la sfinge. Agli altri tassativamente vuole essere presentato come amico. Ho indagato, non vede un’altra. (ho setacciato bene, credetemi). Insomma, cosa gli passa per la testa secondo voi? Io sto bene in sua compagnia ma allo stesso tempo mi sento a metà. Francy. Mia cara Francy, non posso fare a meno di chiedermi, e di chiederti, se hai mai parlato con lui come stai facendo oggi con me con chiarezza e autenticità. Gli hai mai detto quali sentimenti ti legano a lui e come ti senti ...