Ci annoiavamo Tre ragazzi tendono un cavo d' acciaio ad altezza d' uomo in strada a Milano

Un 24enne è stato arrestato per strage e attentato alla sicurezza dei trasporti per aver teso un cavo d'acciaio ad altezza d'uomo in viale Toscana, a Milano, con ...Nella notte tra il 3 e il 4 gennaio tre persone hanno teso un cavo d’acciaio in mezzo alle corsie di viale Toscana a Milano, pericolosissimo ...