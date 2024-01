Christina Block | mandato d’arresto europeo per l’ereditiera | “È stata lei a far rapire i figli”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) C’è una svolta nel caso del rapimento dei duedi, nota ereditiera tedesca. Le autorità danesi hanno emesso unperché accusata di esserelei a fari proprimentre si trovavano in Danimarca con il padre, Stephen Hensel. Secondo la Bild, la donna ha ingaggiato due ex agenti del Mossad -i servizi segreti israeliani- che hanno noleggiato le due auto con le quali i bambini sono stati prelevati in Danimarca da otto uomini vestiti di scuro; questi, dopo aver portato idalla madre, si dice che abbiano lasciato immediatamente la Germania. Ilnei confronti diè stato trasmesso all’ufficio della polizia ...

La notte di Capodanno sono stati rapiti i due figli di, ereditiera della catene di steakhouseHouse , e del suo ex marito Stephan Hensel. Ora chiaro che si trovano con la madre. Lo psicologo Philipp Ramming mette un po' d'ordine in ...Sorprendente svolta nel caso dei figli rapiti dell'ereditiera della catena di steakhouseHouse. La polizia di Amburgo ritiene che gli adolecenti siano con la madre. In seguito all'aggressione subita da un padre di 49 anni la notte di Capodanno nel sud della Danimarca, i suoi due ...La notte di Capodanno sono stati rapiti i due figli di Christina Block, ereditiera della catene di steakhouse «Block House», e del suo ex marito Stephan Hensel. Ora è chiaro che si trovano con la madr ...Christina Block, appartenente a una delle famiglie più ricche e note di Amburgo, è stata raggiunta da un mandato di arresto danese dopo aver fatto rapire i figli, a Capodanno, mentre erano con il padr ...