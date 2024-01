“Chiedete a Osimhen” | la sentenza di Ozil spiazza i tifosi

Leggi su rompipallone

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Nelle ultime ore hanno fatto molto discutere le parole di Mesut. L’ex fantasista tedesco ha citato anche Victor. In epoca social social far parlare di sé è molto più semplice. Bastano alcuni affermazioni controcorrente per far accendere gli animi e far nascere dei dibattito su quanto possano essere valide determinate affermazioni. Nel mondo del calcio tutto questo è ancora più amplificato e anche una semplice opinione su una squadra o su un giocatore può essere motivo di veri e propri polveroni. In giornata a finire sotto la luce dei riflettori è stato Mesut. L’ex Arsenal e Real Madrid, ritiratosi lo scorso marzo dopo una carriera forse troppo sottovalutata per tutto quello che ha fatto vedere, ha condiviso qualche ora fa un commento sul proprio canale X che non è di certo passato inosservato e che ha fatto nascere un ...