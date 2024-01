Chiara Ferragni shock | un altro influencer la gela | “30 anni di carcere”

Leggi su thesocialpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024)decide di tornare sui social dopo giorni di silenzio seguiti all’esplosione del caso ‘pandoro Balocco’. Il messaggio pubblicato su Instagram è dedicato a tutti i suoi follower che in questi difficili momenti le sono stati vicino. Ma c’è anche chi decide di affondare ancora il coltello nella piaga dei guai dell’che presto potrebbero portarla a processo. È il caso dell’ex vincitore di Pechino Express Andrea Pinna chelacon un commento pesantissimo.Leggi anche:è tornata: “Mi siete mancati” e lancia una frecciatina che non si può ignorare “Mi siete mancati. – questo il messaggio di– Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in ...