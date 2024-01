Chiara Ferragni | la foto di mamma Marina scatena i fan | cos' è successo

(Di giovedì 4 gennaio 2024)torna sui social, non solo sul suo profilo ma anche su quello dei suoi parenti. È di qualche ora fa il post dellaDi Guardo, con una carrellata diin cui appaiono l'influencer con la madre, appunto, e i figli Leone e Vittoria. Il silenzio social della, iniziato dopo lo scandalo dei pandori Balocco, è stato piuttosto lungo, ma ora sembra essere definitivamente terminato. L'ultima volta dell'influencer sui social risaliva al 18 dicembre scorso, quando aveva pubblicato l'ormai famoso video di scuse dopo il caso della beneficenza. A corredo del post della Di Guardo nessuna didascalia, solo un cuore. E questa volta i follower si sonoti ma non con critiche e commenti negativi. Sotto al post sono comparsi solo cuori, ...

... tra l'altro, qualcosa che dovrebbe a che fare con il mondo operaio, invece loro se la sono presa perche' ritenevano che attaccassi, anche se c'era un riferimento, ma non l'ho citata ..."Sul ritorno disui social non ho nulla da dire, figuriamoci. Quello che mi ha colpito è stata la reazione della sinistra. Credevo fosse condivisibile dire che ha più valore chi produce un pandoro che ...Sul caso di Chiara Ferragni "c'è una questione che questa vicenda mi ha fatto balzare agli occhi, che è il tema della trasparenza sulla beneficenza ". Lo ha detto Giorgia Meloni, in conferenza stampa ...Roma, 4 gen. (askanews) - "Su influencer e Chiara Ferragni non ho nulla da dire se non che mi ha colpito la reazione della sinistra quando ho detto che ha più valore chi produce un pandoro che chi lo ...