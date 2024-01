Chi è Youcef Atal | il calciatore anti-Israele condannato per odio

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Cinque giorni dopo i massacri perpetrati il 7 ottobre indall'organizzazione islamista palestinese Hamas, il terzino della Nazionale di calcio algerina,, aveva postato una foto sul suo account Instagram per celebrare la vittoria della sua squadra contro Capo Verde. Nello scatto, ilaveva una sciarpa attorno al collo su cui c'era scritto: «Palestine will be free», la Palestina sarà libera. Pochi secondi dopo, colui che all'epoca giocava ancora nell'Ogc Nizza, squadra che milita nella massima serie francese, la Ligue 1, pubblicò un altro post: un video del predicatore islamista palestinese Mahmoud al-Hasanat, in cui quest'ultimo invitava Allah a far passare «una giornata nera agli ebrei» e ad «accompagnare la mano» degli abitdi Gaza se «scagliano la pietra». ...

